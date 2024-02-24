كريم عبد العزيز لا يأخذ رأي أحد في أعماله.. هذا ما كشفه عمّه المخرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج عمر عبد العزيز، أن الفنان كريم عبد العزيز، نجل شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، لا يأخذ رأي أحد من العائلة في أعماله مؤكداً أن هذا هو المعتاد في عائلتهم، التي وصفها بأنها “عيلة مش بتاخد رأي حد”.

قال عمر عبد العزيز: “كريم لا يأخذ رأيي، أو رأي أي شخص، وإحنا عيلة مش بناخد رأي حد، ممكن أشوفه أقول له بعد ما يخلص ملحوظات”.

واستكمل: “كريم من أهم نجوم السينما، والإيرادات خير دليل على ذلك، حيث إن ثلاثة من أفلامه هي الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية”.

وتابع: “كريم يسير في اتجاه جيد، ويعجبني إنه بيلون وينوع في أعماله وبيعمل لايت وكوميدي، ويفكر بشكل جيد ودارس إخراج ويعمل دور الممثل في العمل ولذلك أنا مطمئن عليه جدًا”.

وأضاف عمر عبد العزيز: “منتظر مسلسل الحشاشين بفارغ الصبر، خاصة إن الكاتب عبد الرحيم كمال كاتب عظيم، والمسلسل يدور حول منطقة زمنية لم يتطرق لها أحد من قبل”.

وعن رأيه في أحدث أعمال كريم عبد العزيز في السينما فيلم “بيت الروبي” قال عمر عبد العزيز: “فكرة جديدة وجيدة، أحلى من فيلمه السابق البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وأعجبت بالفكرة وتأثير الميديا على حياتنا، وكريم بيفكر بشكل جيد جدًا”.