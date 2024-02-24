الموسيقار طوني مخول يهدي السعودية أغنية مملكة الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة يوم التأسيس، أصدر الموسيقار اللبناني طوني مخول أغنية خاصة أهداها للمملكة العربية السعودية بعنوان “مملكة الحب” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. كما وتبث الاغنية على مختلف المنصات الموسيقية.

الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والفخر التي يشعر بها كل مواطن عربي تجاه الإنجازات الكبيرة التي تحققها السعودية في عهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان على مختلف الصعد وتحديداً الفن والموسيقى.

الأغنية من تأليف وتلحين وتوزيع طوني مخول، ومن غناء جيسي جليلاتي. تم التسجيل في استديو ماكبرو.

وحول هذه الأغنية يقول طوني: ” المملكة العربية السعودية تبهرنا اليوم على مختلف الصعد، وخصوصاً قطاع الترفيه الذي يديره المستشار تركي ال شيخ، وانا معجب جداً بهذه النهضة، وفي هذا الإطار كتبت ولحنت ووزعت أغنية مملكة الحب”.

وكان طوني مخول قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال عرضه المميز Le Grand Spectacle “الحفل الكبير” الذي تم عرضه على عدد كبير من أهم المسارح حول العالم. ويتضمن الحفل عرضاً فنياً بإنتاج كبير مع أكثر من 100 مؤدي موسيقي وراقص. من كتابة، تلحين، توزيع وإنتاج مخول. ويجمع العرض تأليفاً موسيقياً، أوركسترا فلهارمونية، وأداء راقصا بأساليب مختلفة مثل التانغو، الفالس، الديسكو، السالسا، الباليه، السامبا، الرقص الإسباني. إضافة الى عروض فيديو فنية على شاشة عملاقة.