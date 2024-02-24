بعد تعرضه لوعكة صحية.. هذه هي حالة الفنان عبدالله الرويشد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقلق الفنان الكويتي عبدالله الرويشد جمهوره العربي وزملاءه في الوسط الفني بسبب تعرّضه لوعكة صحية، وفق ما أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي أعلن عن تأجيل ليلة “وداعية” للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر حتى إشعار آخر، بسبب الظرف الصحي الذي تعرّض له الرويشد.

وكتب آل الشيخ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة “وداعية” للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر.تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل”.

المعلومات الأولية تطرّقت إلى تعرّض الرويشد لجلطة دماغية. لكن عدداً كبيراً من المقرّبين سرعان ما نفى الأخبار المتداولة، مؤكّدين أنّ صحته مستقرّة. أمّا سبب الوعكة فأرجع إلى الإجهاد والضغوط الأخيرة التي خاضها الرويشد، الأمر الذي أنهك جسده.

الرويشد أحيا حفلاً منتظراً قبل يوم من تعرّضه للوعكة الصحية ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت”، وتداول عديدون أكثر من مقطع فيديو أظهر ملامح التعب عليه، إلا أنه كابر وأراد تقديم ما أتى لأجله جمهور وفيّ له.

وكشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن مستجدات الوضع الصحي للرويشد، فكتبت: “الحمدلله والمنة، وصلتني أخبار تؤكّد بأن الملك الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير، الحمدلله. كانت بداية جلطة، وبفضل من الله ودعاء محبّيه لحقوها الأطباء، وهو الآن بحالة مطمئِنة. الله لا يروّعنا عليك يا بو خالد، دير بالك على نفسك أنت بالنسبه لنا ثروة وطنية”.

كما أكد المدير التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي أن الرويشد بخير: “بوخالد بخير وصحة وعافية ونطمئن المحبّين، شرّ وزال”.

عدد كبير من زملاء الرويشد نشروا تمنياتهم له بالشفاء العاجل، نذكر أبرزهم: أحلام: “سفير الأغنية العربية… خطاك السوء، يا أخوي ربي يرفع عنك، ألف سلامة عليك عبدالله الرويشد، دعواتنا لك بالصحة والعافية”.

نجوى كرم: “من قلب قلبي بدعيلك يا أبو خالد، تقوم بالسلامة وترجعلنا بخير إلنا ولجمهورك”.

حساب “روتانا” الرسمي: “سفير الأغنية العربية، خطاك السوء، ألف سلامة فنانّنا عبدالله الرويشد، دعواتنا لك بالصحة والعافية”.