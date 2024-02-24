بعد خيانة هايلي بالدوين لـ جاستين بيبر..هل تم الإنفصال فعلا؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت تقارير إعلام عالمية عن ان النجم العالمي جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين قد انفصلا بالفعل، الا انها تبقى معلومات غير مؤكدة، فقد انتشر مؤخرا خبر انهما على وشك الإنفصال، لكن بعدها تم تسريب فيديو رومانسي لهما في بطولة "السوبر بول".



وفي المقابل كشفت وسائل إعلام عالمية أن هايلي بالدوين، قد خانت زوجها النجم جاستين بيبرمع الملياردير ديفيد ماير دي روتشيلد،إلا أن هايلي لم تعلّق بعد على هذا الخبر، وربما يكون ذلك هو سبب الإنفصال بعد حب دام سنوات.