"الكبير أوي 8".. رحمة أحمد تكشف أكثر ما يعجبها في شخصية مربوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة رحمة أحمد فرج، عن أكثر ما يعجبها في شخصية مربوحة التي تقدمها بمسلسل "الكبير أوي 8" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وقالت رحمة، في لقاء لها على قناة "ON": "أكتر حاجة بتعجبني في مربوحة هي الجلاليب اللي بتلبسها في الدوار".

وعن نصيحتها لـ "الكبير عشان يكون كبير"، فأجابت: "خليه في حاله".

وحول مثل "اللي مالوش كبير يشتريله كبير.. مع أم ضد هذا المثل؟" فقالت: "والله لو الإنسان هو كبير نفسه مش لازم يشتري من برة".

وبشأن "لو هتقولي لحد شايف نفسه كبير وهو مش كبير.. هتقوليله إيه؟"، فردت: "أركن على جمب عشان احنا مخنوقين".

وبسؤالها "لو انتي صاحبة مطعم وهتعملي طبق باسمك.. هيكون إيه الطبق؟"، فأجابت: "طبق رحمة، وهيكون فيه كل حاجة من المشاوي بتاعت العالم.. أنا بحب المشاوي أوي".

"الكبير أوي 8" إخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، حسين أبو حجاج، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

ونجح المسلسل على مدار أجزائه السابعة السابقة في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، ولعبت الفنانة دنيا سمير غانم دور البطولة أمام مكي في الأجزاء الأولى، كما ظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف خلال حلقاته في المواسم السابقة.

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