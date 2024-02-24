هنا الزاهد تصل القاهرة بعد انتهاء عرض مسرحية "تييت" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها عقب عودتها إلى القاهرة قادمة من المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من عرض مسرحيتها "تييت" بموسم الرياض.

ونشرت هنا، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من المطار أخيرا عُدت الى المنزل بعد 3 أسابيع في الرياض".

تدور أحداث مسرحية "تيييت" في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

مسرحية "تييت" بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وعدد من الفنانين، وعرضت على مسرح بكر الشدي ضمن حفلات موسم الرياض.

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