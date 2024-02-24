علا رشدي تخضع لجلسة تصوير جريئة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة علا رشدي، لجلسة تصوير جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت علا، صور من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الشعر حلو والمكياج" ، "خفة دم غير عادية" ، "جميلة" ، "لوك جميلة" ، "لطيف".

على جانب آخر، تشارك علا رشدي في موسم مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "فراولة".

وتدور أحداثه في إطار كوميدي مكون من 15 حلقة، حول ابنة حارس أحد العقارات التي تقع بـ حي الزمالك وتُدعى فراولة، وتكون فتاة بارعة في قراءة الفنجان وتعمل في شركة وتنقلب حياتها رأسا على عقب لـ تصبح هى صاحبة الشركة.

المسلسل بطولة نيللي كريم وعلا رشدي وحجاج عبدالعظيم وأحمد فهيم وشيماء سيف، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.