إبن هند القحطاني يفاجئ حبيبته بهذه الهدية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لمعاذ ابن نجمة مواقع التواصل الإجتماعي هند القحطاني يُظهر إهداء حبيبته كايلي هدية عبارة عن حقيبة باهظة الثمن.

وقال معاذ لـ كايلي في الفيديو: "يلا بالعافية.. شوف الشنطة كيف.. تستاهل".

وكان قد فاجأ معاذ القحطاني حبيبته كايلي مؤخرا بـ شراء سيارة باهظة الثمن لها، وقد نشر فيديو على حسابه الخاص تحدث فيه عن ذلك.

وقد أشار بعض المتابعين إلى أن كايلي ما زالت في علاقة مع معاذ بسبب أمواله، في حين أن آخرين تمنوا لهما حياة سعيدة.

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