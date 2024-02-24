شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج وسامح عبد العزيز يصوران مشاهد مسلسل صدفة فى أبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور المخرج سامح عبد العزيز مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل "صدفة" في منطقة أبو رواش وهو منزل "ميس صدفة" التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج والمنطقة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث المسلسل.

وذلك بعدما انتهي المخرج سامح عبد العزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و70% من أحداثه، ويتبقي له عدد من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليًا ووضع جدول للانتهاء منها خلال الفترة المقبل.

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملئ بالاثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران" وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي.. والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.