شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة التى أرعبت العالم.. Watch it تروج لمسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية Watch it، عبر إنستجرام، على الترويج لمسلسل الحشاشين المنتظر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة النجم كريم عبد العزيز، ونشرت صورة له وكتبت "الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي".



بوست مسلسل الحشاشين

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

الحشاشين مسلسل تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، وتم الاعتماد على أمين بوحافة ليقوم بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل.