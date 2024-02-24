رمضان 2024.. أحمد السبكي يطرح الإعلان الرسمي لمسلسل محارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، الإعلان الرسمي لمسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

وعلق السبكي على الإعلان، :"الإعلان الرسمي لـ مسلسل محارب، حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، رمضان 2024".

مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد والذي يمثل عودته للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب منذ آخر أعماله التلفزيونية بمسلسل "بابلو" والذي عرض في موسم رمضان 2022، ويشارك الرداد بطولة مسلسل "محارب" كلًا من ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.



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