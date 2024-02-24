فن ومشاهير

رمضان 2024.. أحمد السبكي يطرح الإعلان الرسمي لمسلسل محارب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرح المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، الإعلان الرسمي لمسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

وعلق السبكي على الإعلان، :"الإعلان الرسمي لـ مسلسل محارب، حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، رمضان 2024".

مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد والذي يمثل عودته للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب منذ آخر أعماله التلفزيونية بمسلسل "بابلو" والذي عرض في موسم رمضان 2022، ويشارك الرداد بطولة مسلسل "محارب" كلًا من ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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