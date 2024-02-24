رمضان 2024.. "WATCH IT" تكشف عن بوسترات جديدة لـ مسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت منصة WATCH IT، عن بوسترات جديدة منفردة لأبطال مسلسل "الحشاشين"، والمقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

وجاءت البوسترات الفردية كلاً من الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد جمال سعيد، عمر الشناوي، سوزان نجم الدين، نضال الشافعي، نور ايهاب، بسنت أبو باشا، أحمد عبدالوهاب.

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في إطار تاريخي في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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