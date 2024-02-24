رامي وحيد يفاجئ جمهوره بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الفنان رامى وحيد جمهوره بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، حيث نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب قائلًا: "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج" ولم يعلن عن أى تفاصيل أو مكان العرس وخلافه.

رامي وحيد والعروس

من ناحية أخري كانت آخر أعمال رامى وحيد مسلسل "المماليك" والذى عرض العام الماضى.

أبطال المماليك

مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

وكانت آخر أعمال الفنان رامي وحيد مسلسل "وراء كل باب" بطولة صابرين، ياسر فرج، يوسف عثمان ،محمد نجاتي ،محمد العمروسي ،هايدي رفعت ،سمر علام ،جمال عبد الناصر ،نور صالح ،أحمد خليل، تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش.

وشارك رامي وحيد مؤخرًا فى مسلسل "قيدعائلي" من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عزت العلايلي، سيمون، محمد محمود عبد العزيز، دينا فؤاد، وعدد آخر من النجوم.