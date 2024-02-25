بالفيديو - شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتغني أغنية حسام حبيب "كدابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع et بالعربي مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد والوهاب في كواليس استعدادها لإحياء حفلا ضخما في لبنان، وظهرت شيرين وهي تغني في الفيديو مقطع من أغنية "كدابة" التي طرحها مؤخرا حسام حبيب عقب انفصالهما.

وكتب:"على أنغام كدابة لحسام حبيب لقطات شاركها طوني المندلق من إطلالة شيرين عبد الوهاب من كواليس حفلها بلبنان"

وروج البعض مؤخرا أن حسام طرح الأغنية ليرد على شيرين بعد طرحها أغنية الدهب، واعتبر البعض أنها حربًا غنائية لتبادل الاتهامات بينهما مما سبب صدمة لجمهورها عقب غناء شيرين مقطع منها.

وانهالت عليها التعليقات: إزاي ، هو يقصدك على فكرة، انتوا رجعتوا لبعض، والله شكلوا بتضحكوا علينا".

يذكر أن أغنية كدابة تم حذفها مؤخرا من جانب موقع اليوتيوب بعد اتهام حسام حبيب بسرقتها من قبل منتج ومطرب شاب.