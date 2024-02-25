شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز محطات فردوس عبد الحميد وأدوارها المميزة في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد التي ولدت زي النهاردة في الـ25 من فبراير، وكتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الفن المصرى ما بين السينما والدراما المصرية التي شهدت تألقها بأدوار مميزة خلال تاريخها الطويل الذى نتعرض لأبرز محطاته في السطور التالية.

زيزينيا

قدمت فردوس عبد الحميد خلال المسلسل دور مميز من خلال لعب شخصية نعيمة مرسال التي شهدت تألقها بصورة كبيرة في عمل من تأليف الكاتب الراحل الكبير أسامه أنور عكاشة.

العائلة والناس

أحد أهم المسلسلات بالدراما المصرية، والتي قدمت فيها شخصية رجاء العشري وتميزت فيها بصورة كبيرة بعدما نالت استحسان الجمهور والنقاد في عمل مختلف حقق نجاحاً كبيراً آنذاك.

ناصر 56

تألقت خلال الفيلم من خلال ثنائية مع الفنان أحمد زكى، حينما لعبت دور زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو دور صعب للغاية، خاصة أن زوجة الرئيس لم تكن تحت أنظار الكاميرات، ولم تخرج في لقاءات صحفية إلا أن فردوس عبد الحميد استطاعت من خلال دورها لعبه باقتدار.

ليالى الحلمية

أحد أهم روائع الدراما المصرية التي شهدت تألقها عبر شخصية أنيسة بدوي، وهو العمل الذى تم حفره بذاكرة الدراما كواحد من أهم المسلسلات لا في مصر وحسب، وإنما بالدراما العربية كلها من المحيط للخليج.

الحريف

فيلم شهد تألقها مع عادل إمام، وإخراج محمد خان، لتقدم فيه دور مختلف ومميز، فهى الفتاة المحبوبة من قبل بطل الفيلم الحريف عادل إمام، ورغم إنفصالها عنه إلا أنه لا يرغب في زواجها من أي شخص بعده، وذلك بعدما خسرها بسبب الكرة وهوايته معها وعدم انضباطه في العمل.