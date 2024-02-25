من "القماص" لـ"كدابة".. أغاني شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مقطع فيديو، وهي تردد كلمات أغنية "كدابة"، أولى أغاني طليقها الفنان حسام حبيب، بعد انفصالهما رسميا، جدد الجدل حول لجوء الثنائي إلى "التلاسن"، خاصة وأن البعض رأى أن كليهما يقصد الآخر بكلمات أغانيه.

شيرين ظهرت في مقطع فيديو عبر صفحة مصفف الشعر اللبناني طوني المندلق، في تطبيق "تيك توك"، وهي تغني "كدابة مليانة عيوب، طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في فن التمثيل"، وذلك بالتزامن مع أزمة حذف الأغنية التي طرحها الفنان حسام حبيب، بناء على طلب الملحن محمود عز، بدعوى سرقة اللحن.

والمفارقة هنا، أن حسام حبيب، العائد بعد غياب دام حوالي 7 أعوام، تصدر تريند موقع جوجل، بسبب حدة الهجوم التي حملتها كلمات "كدابة"، وهي أول أغنية يطرحها عقب انفصاله رسميا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وجاءت كلمات الأغنية ، كالتالي "كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة.. نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، اختارت كلمات من نفس النوعية، أكثر من مرة بالتزامن مع خلافاتها، ووقوع الانفصال بينها وبين الفنان حسام حبيب.

وبدأت شيرين في عام 2021، اللجوء إلى هذا الأسلوب، من خلال طرحها أغنية بعنوان "سيدنا القماص"، بعد أيام من إعلانها طلاقها.

وقالت شيرين عبدالوهاب، في كلمات الأغنية "سيدنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، عامل حساس رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز.. ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز، أصله الحيلة الدلوعة عايز كلمته مسموعة.. وسايقها ألاطة وشغل جنان".

وفي عام 2023، بعد طلاقها والفنان حسام حبيب، للمرة الثانية، عادت الفنانة شيرين عبدالوهاب، وقدمت أغنية بعنوان "الدهب"، تقول كلماتها: "قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي، ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي، لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي، مش كان من الأول إحنا استغنينا".

وفي مقطع منها، قالت "مالك واقف متكدر الله لا يقدر، هو كلامنا ده بيخدر، قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر، مش كان من الأول".

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب، و الفنان حسام حبيب، وقع الطلاق الأول بينهما عام 2021، والثاني في ديسمبر 2023، وشهدت رحلة زواجهما مشاكل عديدة، ووصلت إلى حد تقديم البلاغات الرسمية.

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