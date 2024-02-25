شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى: تامر حسنى أنجح مطرب مثّل.. وإيراداته فى الخليج لم يحققها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج أحمد السبكى حقيقة التصريحات التي نسبت له ضد النجم تامر حسنى خلال الفترة الماضية، حول الإيرادات التي يحققها والتي تم تداولها بشكل مغلوط، حيث قال السبكي في مقطع فيديو: "تامر حسنى فنان غنى عن التعريف، وأنا شفت إيراداته بنفسي في السعودية والخليج والوطن العربى كله، وهو أكبر إيرادات في الوطن العربى".

وأشار أحمد السبكى خلال الفيديو إلى أن أرقام الإيرادات التي حققها تامر حسنى في السعودية والإمارات (دول الخليج بشكل عام) لم يحققها أي فنان مصري، كما أن إيرادات أفلامه في مصر جامدة جدًا، وما تم تداوله بأني أخطأت فيه وفى نجاحاته، كان فيديو مفبركًا بشكلي وصوتي واتقال إن أحمد السبكى قال كده، طب هقول كده ليه؟!، وإيه المنافسة اللي بينا علشان أقول عليه كده؟!.

وتابع السبكى: "تامر حسنى ده عشرة كبيرة بينا، واشتغلنا مع بعض كتير، وأكلنا مع بعض عيش وملح، وعملنا نجاحات حلوة مع بعض، من أيام الست الجوهرة النجمة عبلة كامل، زى سيد العاطفى وعمر وسلمى، فتامر حسنى ناجح والناجح الناس دايمًا بتتكلم عليه، وهناك ناس مش ناجحة بتعمل لنفسها قيمة وهيّ مش ناجحة وعاوزة الناس تتكلم عليها إنما تامر ناجح بأفلامه وشغله كمطرب وممثل".

وشدد أحمد السبكي على أنه يعتبر تامر حسنى هو أحسن وأنجح مطرب مثّل، وناس كتير مطربين حاولت تمثل ومانجحتش، وإحنا مع تامر حسنى منذ بداياته الفنية بنشتغل مع بعض وأنا بشوفه مثال ناجح وكويس وربنا يخليه لأهله ولحبايبه".

يذكر أن تامر حسنى قدم آخر أفلامه "تاج" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.