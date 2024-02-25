أحمد السبكي: تامر حسني أنجح مطرب مثّل.. وإيرادات أفلامه لم يحققها أحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المنتج المصري أحمد السبكى حقيقة التصريحات التي نسبت إليه ضد النجم المصري تامر حسني خلال الفترة الماضية، حول الإيرادات التي يحققها والتي تم تداولها بشكل مغلوط، حيث قال السبكي في مقطع فيديو: “تامر حسني فنان غنى عن التعريف، وأنا شفت إيراداته بنفسي في السعودية والخليج والوطن العربي كله، وهو صاحب أكبر إيرادات في الوطن العربى”.

وأشار أحمد السبكي في الفيديو إلى أن أرقام الإيرادات التي حققها تامر حسني في السعودية والإمارات (دول الخليج بشكل عام) لم يحققها أي فنان مصري، كما أن إيرادات أفلامه في مصر مرتفعة جدًا، وتابع: “ما تم تداوله عن لساني بحقه كان فيديو مفبركًا بشكلي وصوتي واتقال إن أحمد السبكي قال كده، طب هقول كده ليه؟! وإيه المنافسة اللي بينا علشان أقول عليه كده؟”.

وأضاف السبكى: “تامر حسني ده عشرة كبيرة بينا، واشتغلنا مع بعض كتير، وأكلنا مع بعض عيش وملح، وعملنا نجاحات حلوة مع بعض، من أيام الست الجوهرة النجمة عبلة كامل، زي سيد العاطفي وعمر وسلمى”، وتابع: “تامر حسني ناجح والناجح الناس دايمًا بتتكلم عليه، وهناك ناس مش ناجحة بتعمل لنفسها قيمة وهيّ مش ناجحة وعاوزة الناس تتكلم عليها إنما تامر ناجح بأفلامه وشغله كمطرب وممثل”.

وشدد أحمد السبكي على أن تامر حسني هو أحسن وأنجح مطرب خاض غمار التمثيل، قائلاً: “مطربون كثر حاولوا يمثلوا ومانجحوش، وإحنا مع تامر حسني منذ بداياته الفنية بنشتغل مع بعض وأنا بشوفه مثال ناجح وكويس وربنا يخليه لأهله ولحبايبه”.

يذكر أن تامر حسني قدم آخر أفلامه “تاج” في موسم عيد الأضحى الماضي 2023، وشارك في بطولته النجوم دينا الشربينى، وعمرو عبد الجليل، وساندى، وهالة فاخر، ومحمد أبو داود، وإسراء أحمد، ومحمد الجوهري وغيرهم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.