بالفيديو- ملك أبو زيد تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد "هود الليل"

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية ملك أبو زيد متابعيها لمسلسلها الجديد "هود الليل"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وشاركت ملك متابعيها عبر حسابها الرسمي، البرومو الترويجي للمسلسل، وأرفقته بتعليق، ذكرت فيه أسماء المخرج والمؤلف والمنتج، وموعد عرض المسلسل.

ومسلسل "هود الليل" من تأليف مشعل الرقعي وإخراج حسين أبل، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم: عبدالرحمن العقل، زهرة عرفات، محمد جابر، عبير الجندي، سمير القلاف، العمانية غادة الزدجالي، عبدالله الفريح، إسماعيل الراشد وملك أبو زيد بالإضافة إلى آخرين.

وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، وهو مسلسل تراثي يتحدث عن التفكك الأسري بين الأبناء وطغيان المادة على الأخلاقيات والمبادئ واضطهاد المرأة في حقبة زمنية معينة.



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