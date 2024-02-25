بالصورة- كارول عبود بالحجاب على بوستر مسلسل "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة اللبنانية كارول عبود، متابعيها لدورها في مسلسل "ع أمل" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر كارول عبر حسابها الرسمي، صورة من الملصق الدعائي للعمل، والذي ظهرت عليه منفردة وهي ترتدي الحجاب، وأرفقته بتعليق ذكرت فيه اسم المخرج والمؤلف ومنتج العمل، قائلة: "مسلسل ع أمل في رمضان.. تأليف ندين جابر.. إخراج رامي حنا.. إنتاج جمال سنان".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع البوستر، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة مسلسل "ع أمل"، كما تمنوا لكارول النجاح والتوفيق.

ويشارك في بطولة مسلسل "ع أمل" عدد من الممثلين، من بينهم: ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا وآخرون.

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