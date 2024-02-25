ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري نور النبوي، رسالة مفاجئة لزميله الممثل المصري أحمد بحر الشهير بكزبرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الحريفة".

ونشر نور عبر حسابه الرسمي، منشور كتب فيه: "بتشتغل على نفسك وبتسعى وشهادة حق عمري ما شوفت منك غير كل خير وحب، ونعم الصديق يا بحر".

يذكر أن فيلم "الحريفة" حقق نجاحاً كبيراً، إذ وصل لقائمة أعلى 10 أفلام في تحقيق إيرادات بتاريخ السينما المصرية.

وفيلم "الحريفة" من بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة، أحمد حسام ميدو، كريمة منصور، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، سليم الترك، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، وبمرور الوقت يكتسب احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح فيلم "الحريفة".. هذا ما قاله نور النبوي لـ "كزبرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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