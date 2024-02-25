انطلاق حفل مبادرة صناع الأمل في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق بعد قليل فعاليات النسخة الرابعة من حفل مبادرة صناع الأمل، التي تحتضنها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكانت الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع انستجرام، كشفت عن الاستعدادات النهائية للحفل، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة، فيديوهات من التجهيزات المختلفة للقاعة التي سوف تستقبل الحفل، وكذلك للفقرات الفنية التي من المقرر إقامتها ضمن الفعاليات.

وبحسب بيان، فإنه من المقرر أن يتوّج "بن راشد" صانع الأمل الأول في الوطن العربي، من بين أكثر من 58 ألف ترشيح استقبلتهم النسخة الرابعة.

وتعد "صُناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل.

ويحصل الفائز على مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

أوبريت الحلم العربي

ويشهد الحفل الختامي أوبريت "الحلم العربي" الذي أعادت مبادرة "صناع الأمل" إحياءه للاحتفاء بأوائل صناع الأمل لدورتها الرابعة.

ويشارك في الأوبريت الغنائي، نجوم الغناء في الوطن العربي: أحلام، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبداللات، ومحمد عساف، وأحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي.

كما يشهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.