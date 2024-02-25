شكرا لقرائتكم خبر عن كزبرة بعد نجاح فيلم الحريفة في السينما: انتظروا الجزء الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب والممثل "كزبرة"، على توجيه رسالة لصناع فيلم "الحريفة" الذى شارك في بطولته وعرض في دور السينما خلال الفترة الماضية وحقق أرقاما قياسية في تاريخ الإيرادات، بعد انتهاء آخر أيام عرضه أمس، ونشر صورًا من كواليس التصوير والعرض الخاص عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب كزبرة في البوست "من صغري كان نفسي آخد فرصة تمثيل وكانت بتتأخر عشان ربنا شايلي الأحسن والأفضل ليا والحمد لله الفرصة جت والحمد لله بتوفيق ربنا الواحد كان قدها وأول فيلم ليا بقي من أعلى إيرادات السينما المصرية والفضل بعد ربنا يرجع للناس اللي دخلت الفيلم أنا بشكر كل واحد فيكم من كل قلبي".

وأضاف "ويارب نفضل دايما عند حسن ظنكم وثانيًا أنا بشكر أستاذ طارق الجنايني صاحب الفضل عليا بعد ربنا علي أنه شاف فيا موهبة ودعمني من كل قلبه، وتاني حاجة علي المخاطرة الكبيرة وثقته في شباب لسه طالعة واغلبيتهم كان اول مرة يمثل بجد، أنت أفضل وأشطر الناس الي شوفتها وتستاهل الخير كله وطبعًا بشكر أستاذ رؤوف السيد المخرج العبقري اللي قدر يطلع من كل واحد فينا أحسن ما عنده ومعاملته لينا وإن قدر يحتوينا ويثق في موهبتنا".

وتابع "وطبعا بشكر أخويا وحبيبي أستاذ إياد صالح القلم الجارح علي الفيلم الحقيقي والورق الجميل الي يعيش مع الناس والرسالة الحلوة إللي وصلتها من الفيلم وطبعًا أي حد اشتغل في الفيلم أنا بشكره من كل قلبي وأخيرًا اخواتي الحريفة أنا طبعا مهما اتكلم مش هعرف أعبر عن حبي ليكم وهفضل طول عمري فخور اني اشتغلت معاكم وفخور إن النجاح ده أنا شوفته معاكم انتوا وليا الشرف أني كنت جزء بسيط من العمل ده وأخيرًا استنوا الجزء الثاني".

وحقق فيلم الحريفة نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية منذ طرحه في السينمات داخل مصر وخارجها، وحصد آخر ليلة عرض إيرادات بلغت 652 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 68 مليون جنيه.



جانب من كواليس التصوير



صورة من الكواليس



فيلم الحريفة



كواليس التصوير لفيلم الحريفة