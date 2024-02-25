داليا البحيري تشوق متابعيها لدورها في مسلسل "بدون مقابل"

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية داليا البحيري متابعيها لدورها في مسلسل "بدون مقابل"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم 2024.

وشاركت داليا متابعيها مجموعة صور من كواليس تصوير مشاهدها في المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي.

وأرفقت داليا الصور بتعليق قالت فيه: " أنتظروني في مسلسل بدون مقابل في رمضان ٢٠٢٤ ، وشخصية أشجان"، ذاكرة في تعليقها أسماء كل من المنتج والمخرج ومدير التصوير، كما تمنت أن يكون المسلسل عند حسن ظن المشاهدين.

ومسلسل "بدون مقابل" من إخراج جمال عبد الحميد، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم هاني رمزي، داليا البحيري وغيرهم.

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