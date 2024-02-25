حسين الجسمي يقدم أغنية "نحن صناع الأمل" في حفل مبادرة صناع الأمل بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في انطلاق النسخة الرابعة من مبادرة صناع الأمل، التي تحتضنها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وقدم الفنان حسين الجسمي أغنية بعنوان "نحن صناع الأمل" وسط تفاعل حضور الحفل

ومن المقرر أن يتوّج "بن راشد" صانع الأمل الأول في الوطن العربي، من بين أكثر من 58 ألف ترشيح استقبلتهم النسخة الرابعة.

وتعد "صُناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل.

ويحصل الفائز على مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

وشارك عدد من نجوم الفن في النسخة الجديدة من أوبريت الحلم العربي، وهم: الفنان إيهاب توفيق، الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان العراقي ماجد المهندس، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الفنان التونسي صابر الرباعي

كما شارك في الأوبريت: الفنان اليمني أحمد فتحي، الفنان اللبناني وليد توفيق، الفنان الأردني عمر عبداللات، الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، الفنان الفلسطيني محمد عساف،

الفنان أبو، والفنانة السورية أصالة

الأوبريت تم تقديمه للمرة الأولى منذ ٢٨ عامل وتحديدا عام ١٩٩٦، وهو من كلمات مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي

كما يشهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات