محمد العدل يدافع عن هنيدي بعد أزمة "الفنان السعودي": مصري من إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دافع المنتج محمد العدل عن النجم محمد هنيدي، بعد الانتقادات التي طالته والهجوم الذي تعرض له خلال الساعات الماضية، بسبب توصيفه بالفنان السعودي خلال استضافته على إحدى المحطات الإخبارية.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "صباح الخير.. هنيدى مازال مصري من إمبابة ومش هو اللي كتب الجملة اللي تحت.. وأكيد لم يُستشر.. بلاش نضحي بناسنا بالسرعة دي".

كما وجه رسالة لـ هنيدي أكد خلالها أن الجمهور يحبه، موضحا "يا هنيدي.. الهجوم عليك علامة من علامات حب الناس لك".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت انتشار صورة للفنان محمد هنيدي التقطت له أثناء إجرائه حوارا مع إحدى القنوات الفضائية، التي كتبت بجوار اسمه (الفنان السعودي) وهو ما أثار جدلا واسعا وعرضه للهجوم.

وكان الفنان محمد هنيدي أعرب في يناير الماضي، عن سعادته بحصوله على الجنسية السعودية وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "x": "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية، شكرا للمملكة العربية السعودية".

وتابع "بالمناسبة يستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

محمد هنيدي يقدم ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية مسرحية جديدة بعنوان رمضان سكول ميوزيكال.