فرح الزاهد: "كثرة استخدام السوشيال ميديا تصيب الشخص بالاكتئاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة فرح الزاهد، إن كثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الشخص للإصابة بأعراض الاكتئاب المختلفة.

وأضافت "الزاهد"، في لقائها عبر برنامج "الستات"، المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، أنه يمكن للأشخاص الاستفادة من السوشيال ميديا، لكن قد تعرض الشخص للإصابة بالاكتئاب في بعض الأحيان، متابعة: "مفيش حد بيحب ينشر بوست عن الفشل بتاعه، ولما يشوف كل الناس ناجحة، والناس بتقيس على ده حياتها".

وأوضحت أنها لا تمتلك حساب على موقع "فيسبوك"، لكنها تمتلك حساب على موقع "إنستجرام".

وعن كواليس مشاركتها في فيلم "عصابة عظيمة" بطولة الفنانة إسعاد يونس، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي، عقبت قائلة: "أنا دايمًا بشوف عيوبي، وفي فيلم شوجر دادي، الناس اتبسطت وقالوا لي أنتي كنتي حلوة ولذيذة لكن أنا شفت حاجات الناس ما شافتهاش، ومش بحب اسمع المجاملات، بدور على الحاجة اللي مش مظبوطة واظبطها".

وشاركت فرح الزاهد في فيلم عصابة عظيمة، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، لوسيندا سليمان، محمد محمود، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

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