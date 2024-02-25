شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات يحيى وكنوز يعرض حصريا على شاشات DMC فى رمضان.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لقناة DMC عبر فيس بوك، عرضها لمسلسل يحيى وكنوز 3 حصرياً عبر شاشاتها ضمن خطتها للسباق الرمضاني المقبل، ونشرت صورة لبوستر المسلسل وكتبت: "انتظروا مغامرات يحيى وكنوز أرض الحكايات الموسم الثالث في رمضان شهر الفرحة حصريًا على DMC، دراما المتحدة".



يحيى وكنوز 3

مسلسل يحيى وكنوز من مسلسلات رمضان 2024 ومن نوعية الدراما المناسبة للأطفال والكبار حيث يتحدث عن تاريخ الفراعنة بطريقة مبسطة وممتعة وجذابة، وهو من المسلسلات المنتظر عرضها خلال شهر رمضان، حيث بدأت منصة Watch it الرقمية الترويج له من خلال طرح بوستر الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز "أرض الحكايات"، حيث من المقرر عرضه عبر المنصة وخلال قناة DMC، وذلك بعد نجاح جزأيه الأول والثاني.