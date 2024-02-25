شكرا لقرائتكم خبر عن رامى وحيد يكشف لـ"الخليج 365" قصة زواجه وسبب سفره إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان رامي وحيد التريند وأصبح حديث كل مواقع السوشيال ميديا، وذلك بمجرد أن أعلن عن خبر زواجه، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال رامي إنه أعلن عن زواجه لأن الزواج إشهار، وقال إنه تعرف على عروسه منذ فترة بمصر، وتم الزواج، وسافرا سويا إلى أمريكا؛ لارتباطه بتصوير فيلم أمريكي في لوس أنجلوس.

وأضاف رامي وحيد أنه سيعود إلى مصر بمجرد الانتهاء من التصوير، وأن هاتفه لم يهدأ منذ أن أعلن عن خبر زواجه، مؤكدا أنه لا يهتم بالتريند، وإنما أعلن من باب الإشهار، وأنه يرى أن حياته الشخصية خاصة به، ولا يحق لأحد التدخل فيها، موجها الشكر لكل من قام بتهنئته عبر مواقع السوشيال ميديا.