شيرين عبد الوهاب تنتظر قراراً قضائيًا يحسم مصيرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حجز هيئة المحكمة الدعوى المقامة ضد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للنطق بالحكم، أصدرت قراراً جديداً بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 2 مارس المقبل، مع فتح باب المرافعة، وتداول البعض تصريحاً يؤكد أن فريق الدفاع عن خصم شيرين سيتقدم بأدلة جديدة ضدها، وهو ما نفاه محامي شيرين في بيان رسمي.

وأضاف المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب إن محامي المنتج محمد الشاعر لم يحضر جلسة قضية سب وقذف موكلته، مشيراً إلى أنه لا صحة مطلقاً لوجود أدلة جديدة، ولكن محامي الشاعر قدم طلباً بفتح المرافعة من جديد.

وأضاف قنطوش في بيان رسمي أن جلسة المحكمة كانت للنطق بالحكم، وأن هيئة الدفاع عن شيرين عبد الوهاب قدمت كل المستندات فيما تغيب محامي الشاعر، وتم تأجيل القضية إلى يوم ٢ مارس المقبل، وأن النجمة سبق وحررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد محمد أسامة الشاعر تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الرسمية والتربح منها، مشيراً إلى أن المحاضر تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي.

وأشار إلى أن موكلته تعيش حالة من النشاط الفني، وأن ما ينشر حول وجود مستندات أو أدلة ضدها في قضيتها ضد الشاعر عار تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن البلاغ الذي قدمه «الشاعر» ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، وخاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وسبق أن قررت محكمة جنح 6 أكتوبر، بأول جلسة حجز دعوى اتهام الفنانة المصرية بسب وقذف المنتج محمد الشاعر للنطق بالحكم، لجلسة ٢٤ فبراير التي وافقت أمس السبت، ولم تحضر شيرين عبد الوهاب الجلسة أمام هيئة المحكمة، فيما حضر فريقها القانوني طالباً تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على الأوراق حسب المعتاد في القضايا المماثلة، ولكن المحكمة أمرت بتأجيل الجلسة للنطق بالحكم، وهو ما يعني في عرف القضاء المصري أن هيئة القضاة كونت عقيدتها في القضية وحسمت قراراها مبكراً.

وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التي أقامها مدير أعمالها السابق المنتج محمد الشاعر؛ لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، واتهامها له بالاستيلاء على كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها، إضافة إلى نشر أعمالها الفنية دون الحصول على تصريح مسبق منها.

قرار النائب العام بحق شيرين عبد الوهاب، جاء استناداً على تقرير من مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل، باستخدام تطبيق إنستغرام عقب انتشار ذلك الفيديو.

وكشف محامي المجني عليه المستشار صبحي جمال، أن النيابة العامة استمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وبناء عليه استدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفني، وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها أمتنعت عن الحضور معللة إصابتها بكورونا.

وأضاف المستشار صبحي جمال محامي المنتج محمد الشاعر أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال المجني عليه وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائي، ووفقًا للقانون المصري تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب عقوبة الحبس والغرامة فضلا عن التعويض.

ورد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب على قرار الاستدعاء، عبر بيان رسمي أشار فيه إلى أن شيرين حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي، ضد محمد أسامة الشاعر، تتهمه بالاستيلاء على مواقعها الإلكترونية الرسمية، والتربح منها.

وأكد قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أن المتهم مطلوب في هذه المحاضر التي تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي، حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.

وأضاف قنطوش في البيان الرسمي أن موكلته النجمة شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة، وما نشر مؤخراً حول مرضها خبر عار تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن البلاغ الذي قدمه «الشاعر» ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، خاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من اعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبدالوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنعها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها لجميع المشاهدين على أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضراراً جسيمة، وقُضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغانٍ تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب، حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائياً مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية «بحلفلك» بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع «spotify» بدون الحصول على اذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الاغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبد الوهاب وقام بنشر أغنية «عم القماص» عليها بدون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني الفنانة شيرين عبد الوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانوناً وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.