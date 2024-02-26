"حسن الرداد يشعل أجواء رمضان بأغنية مع أبطال مسلسل "محارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح الفنان حسن الرداد الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد "محارب"، والذي يشارك به في السباق الرمضاني 2024.

ونشر "الرداد"، فيديو أغنية مسلسل محارب، والتي تحمل اسم "محارب ولعها، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وفي مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعنوان: "قولت أصالح زمايلى في المسلسل فعملت ليهم اغنية مخصوص".

ومن المقرر عرض مسلسل "محارب"، حصريا عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT خلال شهر رمضان المقبل.

أغنية "محارب ولعها"، من كلمات الشاعر الغنائي والملحن صلاح دوشة، توزيع موسيقي ومهندس الصوت بيشو.

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني ، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.



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