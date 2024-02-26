أسرار مشاهير "التيك توك" فى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - ننتظرعرض مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” ضمن مارثون شهر رمضان القادم، الذى يتناول الكثير من أسرار السوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمع.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة:

تدور قصة المسلسل حول نتائج تعلق الفتيات بالسوشيال ميديا، وبخاصةٍ موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، حيث تظهر فتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة، مولعة بتطبيقات مواقع التواصل، وتتعرض إلى الابتزاز بعد نشر أختها مقطع على صفحات التواصل الاجتماعي.

ويهدف مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” إلى تنبيه الفتيات من خطورة الانغماس مع الآخرين عبر هذه المواقع، لأنه قد تكون نتائج ذلك مدمرة لحياتهن،يتسبب فى وقوعهم بالكثير من المشكلات.

يسلط مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” الضوء عن التأثير الخطير لهذا العالم على حياة الأسرة، وكيف تؤثر كلمات بسيطة أو مقاطع مصورة على الكثير من الأشخاص الذين تتغير وجهات نظرهم بين لحظة وأخري.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة:

مسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

شاركت "سلمى أبو ضيف" عبر حسابها الخاص بتطبيق “إنستغرام” بوستر مسلسلها المقبل معلقة : "الشهرة على السوشيال ميديا سهلة ..بس هل أي حد يقدر على تمنها؟

أعلنت قناة "MBC مصر" عن عرضها لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت القناة، بوسترات المسلسل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحملت تعليق: "نجوم مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. انتظرونا في رمضان على MBC MASR ".