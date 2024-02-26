بعد غياب عامين.. يحيي الفخرانى "يوتيوبر" فى عتبات البهجة

ياسر رشاد - القاهرة - يطُل علينا ملك الدراما المصرية “يحيى الفخرانى” بعد غياب عامين، بمسلسل "عتبات البهجة ، وسيتم عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان القادم.

قصة مسلسل عتبات البهجة :

يظهر “يحيى الفخرانى” بشخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد عن العمل، ويدفعه الفراغ الذي يعيشه في هذه المرحلة، إلى الدخول في عالم مواقع التواصل الاجتماعى.

فيقرر إنشاء قناة عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" يبثّ من خلالها محتوى خفيفاً، ويناقش اللحظات السعيدة في حياة الناس ولكن بصورة كوميدية، حيث ينقل صعوبة كبار السنّ في التعامل مع هذه المواقع.

مسلسل “عتبات البهجة” مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وآخرون.

ونشرت قناة DMC، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بوستر المسلسل، وكُتب عليه: «انتظروا ملك الدراما المصرية يحيى الفخراني ومسلسل عتبات البهجة في رمضان حصريًا على شاشة dmc».

حرصت منصة" watch it" على الترويج لمسلسل “عتبات البهجة”، بنشر صور جديدة من كواليس العمل جمعت النجم يحيي الفخراني بالنجم صلاح عبد الله وأبطال العمل.

يحيي الفخراني يعود للدراما:

ويعود النجم “يحيى الفخرانى” إلى الدراما الرمضانية بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.