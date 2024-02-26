يا أغلى وطن.. النجوم يحتفلون بالعيد الوطنى الكويتى (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت دولة الكويت بالأمس، بذكرى استقلالها والذي يطلق علي بـ العيد الوطني الكويتي وهو مناسبة وطنية سنوية تحتفل بها في 25 فبراير من كل عام، شارك النجوم فى الاحتفال بالمباركات والمعايدات.

النجوم يحتفلون بالعيد الوطنى الكويتى:

نشرت النجمة الكويتية “إلهام الفضالة” فيديو بالزي التقليدي على “انستقرام”، وعلقت قائلة: " حضر وبدو .. كلنا فدا الكويت عاد عيدج يا أغلى وطن .. ويحفظج ربي بعز وفخر وكل عام وأميرنا وقائدنا وشيوخنا وأهل الكويت بخير."

شاركت النجمة “نوال الكويتية” رسالتها عبر “موقع إكس”، فكتبت: “كل عام وكويتنا الغالية بخير وعز وأمن وأمان في ظل أبونا أمير البلاد سمو الشيخ مشعل الأحمد عسى الله يحفظه ويحفظ الكويت وأهل الكويت من كل شر وطني وطن النهار”.

نشرت الفنانة الكويتية “شجون الهاجري” رسالة في اليوم الوطني الكويتي عبر حسابها على “انستجرام”، علقت: “لا وجود كالوطن ، ولا وطن كالكُويت” ‏ دُمتَ مُشرقاً يا وطن النَّهار”.

أما الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي احتفلوا بهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة، حيث شاركوا فيديوهات وصور لهما برفقة طفلتهما.. وهم يحتفلون سوياً.

النجمة الكويتية “هدى حسين” قدمت معايدتها لوطنها الكويت عب حسابها بموقع “أنستجرام”علقت بالقول: " كل عام والكويت الحبيبه بعز وامان في ظل حكامها وشعبها."

نشرت الفاشينيستا الكويتية “نهى نبيل”، فيديو على انستقرام معلقة بالقول: " إهداء للبلد الذي لم أعرف سواه موطنا كل عام و ديرتي الكويت و شعبها و ناسها بخير كل عام و هي الأولى بكل شي."

عايدت الفاشينيستا الكويتية “دكتورة خلود” وطنها الكويت باليوم الوطني من خلال هذا الفيديو عبر “إنستجرام”، وكتبت تعليقاً بالقول: “عاد عيد كويتنا كل عام وكل سنه كلي فخر لي قلت انا كويتيه كل عام و ديرتي الغالية و شعبها اهلي و سندي بألف خير عسى افراحنا دايمة و ربي يحمي هالبلد و يديمه عزة و شموخ رايتج عاليه يا كويت ”