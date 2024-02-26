أغانى أم كلثوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدًا

القاهرة - سامية سيد - ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك في الثامنة مساء اليوم 27 فبراير علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها أمل حياتي، الأطلال، حيرت قلبي وفكرونى إلى جانب موسيقى إلى سيدتى.. أداء رحاب عمر، حنان الخولي، صابرين النجيلي وأسماء كمال.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية.

بدأت كوكب الشرق الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها الشيخ إبراهيم في الموالد والأفراح وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكانت نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامي والملحن الراحل محمد القصبجي.

وفي عام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" الذي حقق لها شهرة كبيرة لتشارك بصوتها في فيلم أولاد الذوات ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934.