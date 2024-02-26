فان ديزل يعلن عن خاتمة فيلم "Fast and Furious" .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أرسل النجم العالمي فان ديزل رسالة إلى معجبي Fast & Furious، يشكرهم فيها على حماسهم وشغفهم ودعمهم على مر السنين.



وكتب فان ديزل في منشور له : "لقد انتهينا للتو من نهاية الأسبوع، لقاء سريع مع الكتاب والفريق بأكمله... إن القول بأن الإثارة في خاتمتنا كانت قوية بشكل لا يصدق هو قول بخس رائع. مثير جدا، بينما كان الجميع متجهين إلى عطلة نهاية الأسبوع متحمسين، فكرت فيكم جميعًا ... وتذكرت اللحظات التي لا تعد ولا تحصى عندما أصبح حماسكم وشغفكم القوة الدافعة وراء رحلتنا الإبداعية. لقد كان لإلتزامك بملحمتنا تأثير فريد على نجاحها وتطورها... كما تقول ابنتي الصغرى، إنه تأثير عميق، شكرًا لكونك العمود الفقري لهذه الملحمة العالمية التي بفضلك تجاوزت الشاشة، هذه النهاية الكبرى ليست مجرد نهاية؛ إنه احتفال بالعائلة الرائعة التي بنيناها معًا، نأمل أن تجعلك فخورا! "

​في إشارة منه أن الجزء القادم من السلسلة سيكون الأخير.