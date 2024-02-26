هيفا وهبي بإطلالة رائعة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت هيفا في الصور بإطلالة رائعة، وهي ممدة على السرير، وارتدت فستان قصير بكتف واحد باللون الأسود، أظهر قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدتهيفا تسريحة مميزةولطيفة، إذ تركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان الناعمة الهادئة.

وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أن تكون نفسك في عالم يحاول باستمرار أن يصنع منك شيئاً آخر هو أعظم إنجاز".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور هيفا، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها الناعمة واللطيفة.

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