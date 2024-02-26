إسلام حافظ ينضم لمسلسل "بدون سابق إنذار" الى جانب آسر ياسين

ميرنا وليد - بيروت - ينضم الممثل المصري إسلام حافظ لبطولة مسلسل "بدون سابق إنذار"، ومن المُقرر طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان وهو عمل درامي اجتماعي تشويقي، وهو من بطولة الممثلين آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح، ومن تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة وإخراج المخرج المصري هاني خليفة .



الجدير ذكره ان أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" تدور في إطار إجتماعي درامي تشويقي من خلال رحلة مرض ومعاناة أب وأم مع طفلهما الصغير، و يقدم أحمد خالد صالح دور شقيق آسر ياسين.