شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى يقدم شخصية شريف العوضى فى صيد العقارب مع غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان محمد نجاتى شخصية تدعى "شريف العوضى" ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في رمضان 2024، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إذ يدخل نجاتى في صراعات غادة عبد الرازق عنوة في أحداث المسلسل.



وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل وتمضن البرومو حالة من الإثارة والتشويق، حيث تقدم غادة عبد الرازق شخصية تدعى "عايدة" وتعمل في بيزنس سم العقارب.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة: رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.