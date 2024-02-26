شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى يقدم شخصية شريف العوضى فى صيد العقارب مع غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر
وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل وتمضن البرومو حالة من الإثارة والتشويق، حيث تقدم غادة عبد الرازق شخصية تدعى "عايدة" وتعمل في بيزنس سم العقارب.
مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة: رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.
ويشارك محمد نجاتى فى دراما رمضان المقبل أيضاً خلال مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.
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