رمضان 2024.. مي كساب مع مخرج "العتاولة": "استنوا مسلسل يليق بيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 الترويج للمسلسل استعدادًا لبدء عرضه .

ونشرت الفنانة مي كساب إحدى بطلات مسلسل "العتاولة" صورة مع مخرج المسلسل أحمد خالد موسى عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "المخرج الشاطر الموهوب المخلص رزق، ربنا يكتب لنا النجاح الكبير على قد تعبنا كلنا، جمهوري الحبيب استنوا مسلسل كبير مهم يليق بكم".

ويشارك ببطولة المسلسل: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، حنان يوسف، نهى عابدين، سامي مغاوري، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

وكانت أخر مشاركات الفنانة مي كساب بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض بموسم رمضان 2023 وحقق نجاحاً جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة فاقت كل التوقعات.

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