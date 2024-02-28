بيلا حديد تدفع ثمن دعمها لغزة… هكذا اسقطتها اشهر علامة تجارية 

أفادت تقارير انتشرت في الساعات الماضية عن انهاء عقد بيلا حديد مع شارلوت تيلبوري بعد ثمانية أشهر من إعلانها كوجه للعلامة التجارية (مستحضرات تجميل).

وقال مصدر لموقع Entertainment Tonight: “ان شارلوت تيلبوري أنهت عقدها مع عارضة الأزياء بيلا حديد. وتمّ إخطار العارضة في نوفمبر الفائت بالقرار تحت سبب “القوة القاهرة” احد بنود عقدها.

وكشف احد المطلعين حول تعريف “القوة القاهرة” وهو بند في العقد يحرّر كلا الطرفين من الالتزام إذا حدث حدث استثنائي يمنع بشكل مباشر أحد الطرفين أو كليهما من الأداء.

حتى الآن، لم يتمكن برنامج ET الاجنبي من معرفة سبب خروج حديد من العلامة التجارية. ويعتقد بعض المقربين من العارضة الشهيرة، ذات الاصول الفلسطينية، أن العلامة التجارية أسقطتها بسبب “دعمها لشعب غزة”.

وبالعودة إلى عام ٢٠٢٣، نشرت تيلبوري مقطع فيديو ترويجي، أعربت فيه عن سعادتها بتعاونها مع عارضة الأزياء الشهيرة. وقالت: “بيلا، عزيزتي! أنا سعيدة جدًا لأنك هنا.” وأجابت حديد: “شارلوت، عزيزتي! أنا سعيدة جدًا لوجودي هنا معك، أنا أحبك”.

في الوقت نفسه، لدى حديد العديد من المشاريع الجديدة بعد تيلبوري. ومن المقرر أن تطلق العارضة مشروعها الخاص لمستحضرات التجميل والصحة، والذي يحمل اسم Orebella، والذي سيبدأ ظهوره لأول مرة في شهر ايار/ مايو القادم.

على الصعيد الشخصي، يبدو أن حديد مغرمة بحبيبها الجديد أدان بانولوس.