حورية فرغلي لـ"وش تاني": "أمي ودتني لدكتور نفساني وأنا نسخة من جدتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة ببرنامج "وش تاني" الذي يعرض عبر قناة اليوتيوب الرسمية لموقع الخليج 365، ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين.

وتحدثت حورية فرغلي، خلال الحلقة عن طفولتها وشخصيتها ووالديها وزوجة والدها، قائلة: "طفولتي مكنتش سعيدة خالص، كانت عاملة زي سندريلا شوية وأبويا وأمي اتطلقوا وأنا عندي 48 ساعة، وابتديت أتكلم وأنا عندي 7 سنين وأمي ودتني عند دكتور نفساني".

وتابعت: " مرات الأب كانت مفترية شوية الله يرحمها بقى، وأبشع يوم في حياتي هو يوم وفاة جدتي وأنا مقدرتش أروح ولا أغسلها ولا أدفنها لأني أنا احترمت عمتي ووالدي اني ميكونش فيه كاميرات، وأنا نسخة منها في موضوع الرحم وشعري وجسمي وطولي زيها عشان كدا سموني حورية على اسمها".

واستكملت: "بابي عايش عشان يذاكر وهو بيعمل الدكتوراة الـ 12 وهو دلوقتي عنده 77 سنة وواخد سادس أحسن جراح في العالم، ومبحبش أدخل في حاجة مقتنعة إني مش هنجح فيها، وطول عمري فاكرة الأيام اللي اعتمدت فيها على نفسي واشتغلت عشان أصرف على نفسي".

وأوضحت: "أنا عندي استقلال في الشخصية طول عمري لوحدي ومتربتش بين عيلة، ولو جه يوم أعمل رسالة دكتوراة هختار أسهل حاجة دكتورة رجيم، ولو جه يوم أتخلص من عادة سيئة هتكون السجاير".

وأضافت حورية فرغلي: "لو جه يوم إني أدي جايزة لشخص هيكون بنت أخويا ملك عندها 25 سنة، لأنها خلصت دراستها في إنجلترا وجت هنا وفتحت البيزنس بتاعها وابتدت تنجح وده كله من غير مساعدة".

حورية فرغلي :الناس نسيتني ومعنديش اصحاب ونفسي احب