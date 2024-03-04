فيديو.. نجل حلمي بكر يضحك ويلتقط صور تذكارية في عزاء والده

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر هشام حلمي بكر، في مقطع فيديو وهو يضحك وسط الحضور ويلتقط صور تذكارية في عزاء والده الموسيقار الكبير الذي أقيم مساء أمس الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

ونشر الناقد الفني هاني عزب الفيديو عبر صفحته بموقع فيسبوك، وهو ما عرض نجل "بكر" لانتقادات الجمهور، وجاءت التعليقات على الفيديو: "هو إزاي كده"، "ده فرح ولا عزا"، وغيرها

وأقيم مساء أمس عزاء الموسيقار الكبير حلمي بكر بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى كامل، خالد عجاج، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، حلمي عبدالباقي، إيهاب فهمي، هند عاكف، مجدي الحسيني، نادية مصطفى، أركان فؤاد

