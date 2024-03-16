شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 6.. محمد علاء يصاب بطلق نارى ويتستر على أحمد ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعدما علم "إسماعيل الغول" رياض الخولي بأن ابنه "ياسين" محمد علاء أُطلق عليه النار على يد "حسن ضرغام" أحمد ماهر، وهرول مسرعا على المستشفى.

فاق "ياسين" محمد علاء من الغيبوبة بالمستشفى، ووجد "عايدة" غادة عبد الرازق بجواره وممسكة يده، وطمأنها بأن لا تقلق، فيما حضر الضابط "حسام" كريم محجوب لمعرفة تفاصيل الحادث، وسأل "ياسين" عن الشخص الذى أطلق عليه النار، ولكن "ياسين" لم يخبره بأنه "حسن ضرغام" أحمد ماهر والد زوجته، وأخبره بأنه شخص لم يستطع أن يراه بسبب الظلام وقام بضربه من الخلف.

وغادر الضابط "حسام" ووجهت "عايدة" الشكر لزوجها "ياسين" محمد علاء على عدم الاعتراف بأن والدها هو من أطلق النار، وأخبرته بأنها تحبه وتخاف عليه، فيما حضرت "صفاء" شقيقة "ياسين"، ورحلت "عايدة" للمنزل حتى تحضر بعض الأشياء.

شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، اتصال "إسماعيل الغول" رياض الخولي بـ"حسن ضرغام" أحمد ماهر، وحذره من أن يمس ابنه "ياسين" أو ابنته "صفاء"، ليرد عليه "حسن" بأنه يشعر بالقلق تجاه أولاده ولكنه لن يغدر بهم.

وقام "ياسين" محمد علاء بجمع ملابسه بالشنطة وأخبر زوجته "عايدة" غادة عبد الرازق، بأنه يجب عليه أن يغادر المنزل لفترة، وأثناء مغادرته للمنزل أوقفه "حسن ضرغام" وطلب منه أن يطلق ابنته "عايدة" ولكنه رفض، وأصر مرة أخرى وحاول ابنه "مصطفى" أن يقوم بتهدئته ولكن فشل، ومع إصرار "ياسين" على عدم الانفصال عن "عايدة" قام "حسن ضرغام" بإطلاق النار عليه، وبعد سماع عايدة لصوت ضرب النار هرولت سريعا واتصلت بالإسعاف واصطحبته إلى المستشفى.

وكانت الحلقة بدأت أحداثها، بذهاب "إسماعيل الغول" رياض الخولي، للقاء "حسن ضرغام" أحمد ماهر داخل المسجد الذى كان يصلى فيه "حسن" وقدم له التعازى بعد مقتل ابنه "على" محمود عبد المغني.

ولكن "حسن" قاطع حديثه وأخبره أن الحديث انتهى وأن "اللى بينهم دم"، وأخبره بأنه لن يتلقى عزاء ولده إلا بعد أن يحصل على حق ابنه "على".