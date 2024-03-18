ياسر جلال يُطمئن الجمهور بعد حريق موقع تصوير مسلسل “جودر”

طمأن الممثل ياسر جلال جمهوره وكل محبيه، على صحته وعلى أسرة مسلسل “جودر” وذلك بعد اندلاع حريق في موقع التصوير أثناء تصوير أحد المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي.

في أول تعليق من ياسر جلال، أكد ياسر جلال في تصريحات خاصة لـ “القاهرة ٢٤” انهم بخير وتمّ السيطرة على الحريق وليس هناك من اصابات”.

من جانبه، أكد مخرج المسلسل المخرج إسلام خيري في تصريحات لـ “القاهرة ٢٤”، أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل موقع محل في مدينة الإنتاج الإعلامي. وتمّ السيطرة على الحريق وليس هناك من خسائر بشرية. وشدد ان فريق العمل سيستكمل التصوير ولم يؤثر الحريق على الموقع والمسلسل سيكون جاهزًا للعرض في الموعد المحدد له، في النصف الثاني من شهر رمضان.

مسلسل “جودر” يضم نخبة من الممثلين أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، هنادي مهنا وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث.