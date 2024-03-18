شكرا لقرائتكم خبر عن بين بالطو ومسار إجبارى.. محمود البزاوى مطلع عين عصام عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن كان غريمه فى مسلسل بالطو، ودائمًا يكذبه خلال الأحداث في وحدة "طرشوخ الريف" وكان يعانى دكتور عاطف الذى قدم الشخصية النجم عصام عمر مع الشيخ مرزوق وقدمها النجم محمود البزاوى، فى إقناع أهل القرية بأنه شيخ مبروك وله بركات ويشفى كل المريض و يحاول دكتور عاطف أن يوضح لهما الحقيقة ومعاناته معه.

وهذه المعاناة ما زالت مستمرة ولم تتوقف عند مسلسل بالطو بل امتدت لمسلسل مسار إجبارى الذى يعرض في مسلسلات رمضان 2024، ولكن المعاناة مختلفة هذه المرة، بعد أن فاجأ عمر البرنس "محمود البزاوى" ابنه على "عصام عمر" بأن لديه شقيق وأنه زور في حرز قضية كبيرة واتهم شخص آخر وسوف يعدم ويقتل الأب ويترك ابنيه غير الشقيقين في خطر ويضطران أن يسيرا سويا في مسار إجباري لا مفر منه وحل للغز القضية.

يعرض مسلسل مسار إجبارى بطولة أحمد داش و عصام عمر على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وليد المغازى وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.