حسام جنيد يشيد بأداء طليقته إمارات رزق في مسلسل "ولاد بديعة" .. هذا ما قاله

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ميرنا وليد - بيروت - أشاد الفنان السوري حسام جنيد بأداء طليقته وأم أطفاله، الممثلة السورية إمارات رزق، في مسلسل "ولاد بديعة" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وكتب حسام عبر صفحته: "شو بدي أحكي عن إبداعك ولا عن تمثيلك ولا عن الدنيا كلا الي عم تحكي فيكي، أم الوطن مبروك التريند الأول والتوب 1".
وبارك جنيد لجميع صناع العمل كاتباً : "شي بيرفع الراس يا أبطال.. الدراما السورية توووووب هالسنة برافو".
تجسد الممثلة إمارات رزق شخصية "بديعة" وكان حضورها لافتاً وتجسيدها للشخصية أظهر كم انها ممثلة محترفة على الرغم انها كانت قد اثبتت ذلك بأعمالها السابقة منذ سنوات.
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