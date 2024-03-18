صيد العقارب الحلقة 8|ما مصير علاقة عايدة بزوجها بعد إصابة والدها بشلل؟

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق فى الماراثون الرمضاني الحالي تصاعدا في أجواء الإثارة والتشويق، تناولت أحداث الحلقة 8 في بدايتها رفض ياسين رغبة زوجته الدكتورة عايدة في انفصالهما مؤكدًا أنه لن يتخلى عنها بسبب صراعات أسرتيهما وهو ما قابلته عايدة بالصمت ولكن ما زالت رغبتها في الانتقام مستمرة في حال وفاة والدها الذي لا زال يمكث في المستشفى على إثر الحادث الذي دُبر له.

مسلسل صيد العقارب

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الحاج إسماعيل الغول مع زوجته سميحة عن حبه للحاج حسن ضرغام وحزنه الشديد لِما وصل إليه حالهما من بعد هذه العِشرة الطويلة التي بدأت بينهما منذ أكثر من 50 عامًا، كما شهدت الحلقة 8 ذهاب الدكتورة عايدة إلى شركة أسرتها لتتفاجأ بشوقي زوج شقيقتها يجلس على مكتب شقيقها علي المتوفى، لتنتهره وتطلب منه عدم الجلوس مرة أخرى على هذا المكتب وأن يكتفي بالجلوس في مكتبه فقط، كما طلبت منه ألا يذهب معهم إلى المستشفى عند زيارة والدها.

مسلسل صيد العقارب

واستمرت أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب لتشهد ذهاب سميحة لزيارة ابنها سامح في مخبأه، ليخبرها ابنها أنه لا يطيق الانتظار وأنه يشعر إنه في سجن لا يمكنه التأقلم معه، كما تضمنت ذهاب الدكتورة عايدة لزيارة والدها في المستشفى ليخبرها الطبيب أنه استعاد وعيه ولكنه أُصيب بشلل نصفي نتيجة نزيف المخ الذي أثر على مراكز الحركة والكلام لديه، كما شهدت حديث الحاج إسماعيل ضرغام مع ابنه ياسين يخبره عن رغبته أن يأتي للعمل معه ويساعده في الشركة، وأنه تقدم في العمر ولا يقوى على إدارة مهام العمل بمفرده.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9



وبحسب شبكة قنوات "سي بي سي" يأتي موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتعاد الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.