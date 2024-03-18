شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. هكذا وصف زيد بن سيحون نبات السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف زيد بن سيحون نبات الحشيش الذى ظهر بداية الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين بنبات السحر قائلا:" نبات السحر، نبات العالم التانى، يأكل منه الحصان يمشى به أياما وليالى بلا تعب، أما أنت لو تحرقه وتشم دخانه تطير مع الدخان زى ما أنت عايز وتحلم، زى ما أنت عايز، عايز بساتين وجناين تروح، عايز قصور وجوارى تروح، عايز تروح الجنة تروح".



وعند سؤال حسن الصباح "كريم عبد العزيز" لـ بن سيحون عن كون النبات مثل الخمور أكمل حديثه قائلا:" الخمور بتخلى الدم يغلى فى العروق، لكن ده دخانة أخف وأهدى، عرفته فى السجن دلنى عليه حد كان بيتعذب معايا، دخانه كان بيخف كل ألم وكل عذاب".



وعند سؤال برزك أميد "سامى الشيخ" عن حكمه الشرعى، أجاب بن سيحون قائلا: "والله بعد ما دخانه بيدخل صدرى بكون بره أى حكم شرعى".

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكانت قد انتهت الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين بهروب حسن الصباح من سجنه على يد سجانه، بعدما ظهر له فى المنام بصورة وكأنه ملاك ينقذه، ثم واصلت الحلقة إثارتها مع إقدام سجانه على قتل الجنود فى السجن وتهريب الصباح إلى خارجه بأمان ليصلوا إلى تابعيه من أحمد عيد وغيرهم، وبذلك أفلت من قطع الرأس.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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