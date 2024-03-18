شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة مكاوي تكتب: عين مشاهد عادى على "مسار إجبارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط شهر رمضان الكريم بالدراما التليفزيونية فى مصر منذ سنوات عديدة، واستطاع الفن المصرى أن يحولها إلى عادة وطقس فى العالم العربى بأجمعه، ينتظر فيه الجمهور الإنتاج الدرامى الرمضانى، ويرتبط بأعمال تصبح فيما بعد جزءا من ذكرياته وربما تكوينه الإنسانى، لذا يحرص المبدعون على تقديم دراما بها من التنوع ما يأملون به أن يكونوا جزءا من التاريخ، الذى سيذكر فى المستقبل وذكريات لأجيال تالية.

أحد الأعمال التى تحمست لمشاهدتها حين تم الإعلان عنها هذا الموسم، هو مسلسل مسار إجبارى، أول إنتاج للمتحدة ستوديوز، وكان التحمس فى محله ولم يخب ظنى فى القائمين على العمل، الذى يتولى بطولته عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة، وإخراج نادين خان وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا ببياوى.

مسار إجبارى عمل يكتبه ويخرجه ويقدمه شباب، فأتى طازجا يحمل فكرة مختلفة عن المعتاد، ورؤية فنية ظاهرة فنرى الأب يتعرض لأزمة صحية يتكشف معها عدد من الأسرار، بدايتها أن لديه عائلتين لا يعلم أى منهما عن الآخر، وأبناء يضطرون للتعامل مع بعضهم البعض لمواجهة ما تركه الوالد.

سيناريو وحوار رشيق استطاع فريق الكتابة فيه أن يخلق لكل شخصية لغتها ومفرداتها الخاصة، وألا يقع فى فخ المط إلى الآن، ويقدم ما بين السطور مشاعر ومشاكل حقيقية لما يمكن أن تواجهه الأسرة والأبناء نتيجة عدم وجدود الأب بشكل كاف.

نادين خان مخرجة واعدة، تحمل تميزا لا يمكن إنكاره، تملك عينا شديدة الرفاهية تقدم الشارع والمناطق المصرية ما بين القاهرة القديمة والأحياء الشعبية مرورا بالمناطق الأكثر حداثة بعين عاشق، ورؤية درامية جفيفة تميزت فيها بالكادرات المختلفة، التى لا تقدم فيها فقط مشهدا بديعا وإنما معنى يخدم العمل فى إيصال شعور ما للمتلقى، وحرصها على أن تخرج إلى الشوارع والبيوت متحررة من الديكورات الجافة، يحسب لها، مما خلق للأحداث وللمسلسل قربا لدى المتلقى، لأنه يرى حقيقة يعرفها وبعدا آخر فى التلقى وما يحسب أيضا لهذا العمل هو ديكور أحمد زهران، الذى جعلنى أتساءل من شدة اهتمامه بالتفاصيل وواقعتها عن أى الأماكن حقيقة وأيها من صنعه؟

عصام عمرو وأحمد داش رغم حداثة عمريهما وعدد أعمالهما السابقة القليل، فإنهم يملكون موهبة هدرة تتطور من عمل إلى آخر مع اتقان واجتهاد فى تقديم الشخصية، وروحها صابرين وبسمة فى أفضل حالاتهم الفنية وجميع العناصر والشخصيات المساعدة فى مكانها الصحيح، موسيقى تصويرية ناعمة لأمير خلف تصاحبك داخل العمل، وتؤكد على معانى الحوار، ومونتاج محسن عبدالوهاب الذى يحمل سلاسة رائقة فى التنقل بين المشاهد بعضها البعض، إلى الآن «مسار إجبارى» عمل يستحق المتابعة والإشادة، عمل اجتماعى طازج مقدم من شباب جميعهم يجعلونك تتأكد وتتطمئن أن مصر نهر مواهبها لن ينضب أبدا، تحية واجبة لدينا كريم وعماد ربيع المشرفين على الإنتاج لاختيارهما هذا النص، وحرصهما على اختيار عناصر عمل تبرز النص وتقدم الجميع فى أفضل صورة، ولتقديم باكورة إنتاج للمتحدة ستوديوز تنبئ باختيارات موفقة مقبلة.

مسلسل مساري إجباري



مسلسل مساري إجباري



مسلسل مساري إجباري



مسلسل مساري إجباري



مسلسل مساري إجباري



مسلسل مساري إجباري



مسلسل مساري إجباري